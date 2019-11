Nederlandse actrice krijgt twee jaar cel voor drugshandel op Tomorrowland

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34) veroordeeld voor de handel in verdovende middelen op het dancefestival Tomorrowland. Ze kreeg twee jaar cel, waarvan één jaar effectief, en 8.000 euro boete, waarvan 2.000 euro effectief.

De twee Amerikaanse vrouwen die haar toen vergezelden kregen zes maanden cel met uitstel en twaalf maanden cel met uitstel, alsook een boete van 8.000 euro met uitstel. De rechtbank vond het niet bewezen dat ze handelden in een vereniging.

Grives werd op 21 juli samen met Qiturah G. (41) en Nicky P. (39) gecontroleerd aan de ingang van het festival in Boom. De Nederlandse actrice had 1 gram cannabis, 5 xtc-pillen, 15 gram MDMA, 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine bij. De drugs zaten onder meer verstopt in haar pruik.

Airbnb in Rumst

Er volgde een huiszoeking in de airbnb in Rumst waar ze verbleven. Een grote hoeveelheid aan diverse verdovende middelen lag open en bloot in de twee kamers die ze huurden: 77 xtc-pillen, 1,80 gram hasj, 11,20 gram cocaïne, 11,80 gram amfetamine, 9,80 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,90 gram GHB en 1,20 gram cannabis.

“Inleven in rol”

Grives zei dat ze wou experimenteren. Ze zou in een nieuwe film een drugsbarones spelen en wilde ervaren hoe het voelde. De drugs had ze via via gekocht. Ze bekende dat ze op het festival acht xtc-pillen had verkocht voor 100 euro. Ze deed het als een domme nieuwsgierigheid voor het wereldje af en erkende dat ze te ver was gegaan om zich in te leven als actrice.

Dat Grives zich wilde inleven in haar filmrol, was volgens haar advocaat slechts één aspect. De actrice experimenteerde al een tijdje met drugs en moest medicijnen tegen angst, paniekaanvallen en slaapproblemen nemen, omdat ze worstelde met haar leven als Bekende Nederlander.