Jennifer Lopez getuigt over #MeToo-ervaring: “Regisseur wou mijn borsten zien”

Jennifer Lopez heeft in het begin van een carrière ook seksueel ongepast gedrag meegemaakt. Dat vertelde ze in een rondetafelgesprek van The Hollywood Reporter. De actrice deelde hoe een regisseur haar benaderde en vroeg om haar borsten aan hem te tonen.

Superster Jennifer Lopez heeft zijn zich jaren geleden ook moeten verdedigen tegen seksuele ongewenste voorstellen. De actrice uit ‘Hustlers’ kreeg ooit de vraag van een regisseur om haar topje uit te doen, hoewel er een vrouwelijke styliste mee in de ruimte stond. Lopez deed de onthulling tijdens een gesprek met The Hollywood Reporter waar ook actrices Laura Dern, Scarlett Johansson, Renée Zellweger, Awkwafina en Lupita Nyong’o aan deelnamen.

“Gelukkig kwam de Bronx naar boven”

“Hij wilde mijn borsten zien”, vertelt Jennifer over de ervaring. “Gelukkig kwam er toen iets van mijn achtergrond in de Bronx naar boven, zei ik nee en kwam ik voor mezelf op. Het was grappig omdat ik me nog precies kan herinneren dat ik paniek voelde op dat moment.”

De bekende zangers wilde niet vertellen wie de regisseur was en wanneer het gebeurd is. Ze zei wel dat ze denkt dat het alleen maar voordelen heeft gehad voor haar carrière. “Wanneer je op dat moment ingaat, neemt die persoon een loopje met je en denkt hij dat hij alles kan maken. Omdat ik gelijk mijn grenzen aangaf en nee zei, trok hij zich terug en bood hij later zijn excuses aan.”