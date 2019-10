Jennifer Lopez gaat op zoek naar draagmoeder

Jennifer Lopez wil graag nog een keertje moeder worden. Dat vertelt de intussen 50-jarige wereldster in een interview met de Amerikaanse zender Extra-TV. Het is een wens die ze deelt met haar vriend Alex Rodriguez.

In elk geval zijn haar 11-jarige tweeling Max en Emme en zijn dochters Natasha en Ella dolenthousiast over het idee nog een broertje of zusje te verwelkomen. “We worden één grote lapjeskatfamilie. Ze zijn allemaal door het dolle heen”, aldus J-Lo. Toch is er nog één groot probleem.

“Risico voor moeder en kind is te groot”

En J-Lo is nuchter genoeg om te beseffen dat zijzelf geen kind meer op de wereld zal zetten. “Niet alleen is de kans om zwanger te worden gering”, zegt ze in het interview. “Maar ook de risico’s voor moeder en kind zijn onaanvaardbaar groot.”

De zangeres en actrice is inmiddels al een stap verder en heeft zich verdiept in het alternatief, waar al veel van haar Hollywood-vriendinnen hun toevlucht toe zochten. Zij gaat via een bureau op zoek naar een draagmoeder.

Kim Kardashian

Zij heeft realityster Kim Kardashian, die daar om medische redenen gebruik van maakte, naar haar ervaringen gevraagd. En na dat gesprek is Jennifer vastbesloten hetzelfde bureau te gaan inschakelen.