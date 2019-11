Vrijpartij eindigt op anticlimax: vrouw sterft bijna door allergische reactie

Nog een laatste keer goeie seks voor je het loodje legt: het is waarschijnlijk de ultieme wens van velen. Toen ze allergisch reageerde op het sperma van haar man, werd die wens voor een vrouw uit Baltimore echter op dramatische wijze bijna werkelijkheid.

De 46-jarige vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht toen ze na een vrijpartij last kreeg van duizeligheid, diarree, jeukende handen en voeten en extreem zweten. Daar wisten de dokters aanvankelijk geen raad met de bizarre gevolgen van het verder meestal onschuldig tijdverdrijf. Naast ongewenste zwangerschappen en SOA’s blijkt een levensbedreigende shock echter ook tot de risico’s van seks te behoren.

Penicilline

Nadat de vrouw eerst verkeerdelijk werd behandeld voor bloedvergiftiging, ontdekte het ziekenhuis vervolgens toch wat er aan de hand was. Haar echtgenoot bleek de schuldige te zijn: door zijn bacteriële infectie te behandelen met een antibioticakuur die penicilline bevatte, ging de vrouw in anafylactische shock. Ze was immers sinds haar kindertijd al allergisch aan penicilline en kwam via het sperma van haar echtgenoot met de stof in aanraking. Naast een epipen – een adrenalineshot om acute allergische reacties te behandelen – kreeg de vrouw ook nog een zedig verbod mee naar huis: geen seks meer tot minstens een week na het beëindigen van de antibioticakuur.