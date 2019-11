Ons brein is gemaakt om te liegen voor seks

Heb jij tijdens een date weleens een ‘leugentje om bestwil’ verteld omdat je dacht zo meer kans te maken om met de ander in bed te belanden? Misschien vond je die outfit toch niet zo mooi als je deed uitschijnen, misschien ben je heb je in werkelijkheid wel een hekel aan avontuurlijke trektochten of misschien – shame on you – ben je eigenlijk een katten- en geen hondenmens. Wel, volgens de wetenschap is dat compleet normaal.

Dat is alleszins het betoog van een studie die gepubliceerd werd in Journal of Experimental Psychology. Het brein is er in het algemeen op gericht om de kans op plezier te verhogen en daar hoort seks nu eenmaal ook bij.

Realiteit versus seks

“Wanneer de mogelijkheid tot seks zich aanbiedt, zijn mensen meer geneigd om hun houding te veranderen en om zichzelf anders af te beelden dan ze in werkelijkheid zijn. Simpel gezegd: ze passen zich aan, verfraaien en liegen soms zelfs”, aldus de wetenschappers, verbonden aan de University of Rochester en het Interdisciplinary Center Herzliya in Israël. Voor het onderzoek deden ze een beroep op 600 heteroseksuele proefpersonen, die de conversatie moesten aangaan met een persoon van het andere geslacht. Daarbij kregen ze expliciet de instructie om tegen de denkbeelden van de andere persoon in te gaan.

Aantrekking

De proefpersonen werden echter in twee groepen verdeeld. De helft van hen kreeg op voorhand seksueel geladen afbeeldingen te zien, de andere heft niet. Uit de resultaten bleek dat zij die op voorhand seksueel geprikkeld waren, meer de neiging hadden om mee te gaan in het discours van de persoon die tegenover hen plaatsnam. En zo dus de instructies die ze op voorhand kregen, negeerden. Uit een ander onderzoek bleek bovendien dat mensen geneigd zijn om te liegen als ze hun gesprekspartner aantrekkelijk vinden, bijvoorbeeld over hun aantal sekspartners.

Onschuldige zet?

“Deze attitudeverandering kan gezien worden als een subtiele overdrijving of een onschuldige zet om de ander te imponeren of om zich nauwer verbonden te voelen met een eventuele partner. Mensen zeggen of doen zo ongeveer alles om een connectie te maken met een aantrekkelijke onbekende. Als je seksuele systeem geactiveerd is, voel je de druk om jezelf zo goed mogelijk voor te stellen. Dat betekent concreet dat je je beter afbeeldt dan je werkelijk bent”, aldus de wetenschappers. Hoewel een beetje verbloeming geen kwaad kan, is het wel belangrijk dat de leugens niet de bovenhand krijgen. Zeker als je ook effectief een relatie overweegt.