Staking De Lijn zorgt in heel Vlaanderen voor hinder: “Reiziger weer het slachtoffer van malaise”

Volgens de directie van de openbaarsvervoersmaatschappij is zowat 70 procent van de chauffeurs aan de slag gegaan. De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten en aan de kust, ook elders is de dienstverlening verstoord, erkent De Lijn.

In de stad Antwerpen rijdt ongeveer een derde van de bussen en trams. Over de hele provincie is zowat twee derde van de chauffeurs uitgereden. In Limburg is zowat 85 procent van de bussen uitgereden. Het meeste hinder is er op de stadsnetten van Hasselt en Genk. In Oost-Vlaanderen is ongeveer 70 procent van de chauffeurs aan het werk gegaan. De hinder is het grootst op de stadsnetten van Gent, Aalst en Sint-Niklaas.

Reactie TreinTramBus