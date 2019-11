VIDEO. Man krijgt antwoord op zijn flessenpost uit 2010

Max Vredenburgh uit de Amerikaanse deelstaat Massachusetts gooide op 21 augustus 2010 een fles met een briefje in in de Atlantische Oceaan. Meer dan negen jaar later kreeg de Amerikaan antwoord van een Fransman aan de overkant van de grote plas, zo’n 6000 km verder.

“Ik ben 10 jaar oud. Ik hou van appels en het strand. Mijn lievelingskleur is blauw. Ik hou van dieren, auto’s en het heelal. Antwoord alsjeblieft op deze brief”, schreef Vredenburgh destijds.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq — māx (@VredenburghMax) 8 novembre 2019

En dat antwoord kwam er: afgelopen maand viel bij de ouders van Vredenburgh een brief in de bus van ene G. Dubois, die de negen jaar oude flessenpost op 10 oktober had aangetroffen op een strand in het departement Landes in het zuidwesten van Frankrijk.

Vredenburgh zette het verhaal vorige week vrijdag op Twitter. De post ging ogenblikkelijk viraal en werd intussen zo’n 135.000 keer geretweet en meer dan 520.000 keer geliked.