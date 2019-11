Raymond Poulidor, “De Eeuwige Tweede”, sterft op 83-jarige leeftijd

Wielerlegende Raymond Poulidor is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat bericht de Franse sportkrant L’Equipe. De grootvader van de broers van der Poel werd 83. “Poupou” was immens populair in Frankrijk hoewel hij er nooit in slaagde de Tour te winnen. 8 keer haalde hij het eindpodium, wat hem de bijnaam “L’éternel second” opleverde.

Poulidor was in de jaren ’60 en ’70 enorm populair bij onze zuiderburen en droeg als bijnaam ’de Eeuwige Tweede’, omwille van zijn vele podiumplaatsen in de Tour de France, een wedstrijd die hij nooit kon winnen.

Immense figure populaire, cycliste au profil complet, fort d’une carrière de 18 ans marquée par sa rivalité avec Jacques Anquetil, Raymond Poulidor s’est éteint à l’âge de 83 ans, à Saint-Léonard-de-Noblat : https://t.co/YTr1oZAn16 pic.twitter.com/anOaFL9TCw — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 13, 2019

Poulidor kon wel andere grote wedstrijden als de Ronde van Spanje (1964), Milaan-Sanremo (1961) en de Waalse Pijl (1963) op zijn palmares schrijven. Hij won ook zeven etappes in de Ronde van Frankrijk.

Jacques Anquetil en Eddy Merckx

Desondanks blijft ’Poupou’ het meest bekend voor zijn acht podiumplaatsen in het eindklassement van de Tour. Hij werd drie maal tweede (1964, 1965 en 1974) en vijf maal derde (1962, 1966, 1969, 1972 en 1976) in La Grande Boucle en beet zich steeds weer de tanden stuk op rivalen Jacques Anquetil en Eddy Merckx.

De voorbije jaren genoot Poulidor vooral van het succes van zijn kleinzoon Mathieu van der Poel, tweevoudig wereldkampioen veldrijden en dit voorjaar nog de beste in onder meer de Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Afgelopen zomer was Poulidor nog te gast bij de Grand Départ van de Tour in Brussel.