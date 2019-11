Twee op de drie jongeren vertrouwen op astrologie voor liefdesleven

Astrologie heeft altijd al deel uitgemaakt van onze samenleving. Tot voor kort waren liefhebbers aangewezen op de horoscoop in hun vertrouwde krant of magazine, maar sinds de komst van het internet en de smartphone zijn de mogelijkheden sterk uitgebreid. Steeds meer mensen stellen een dagelijkse update in en laten hun (liefdes)leven er voor een deel door bepalen.

Vooral jongeren zouden belang hechten aan astrologie. Om dat te bewijzen voerde MTV insights een onderzoek uit bij jongeren tussen de 14 en 29 jaar.

Waterman

De resultaten zijn op z’n zachtst gezegd verrassend te noemen. Maar liefst 66% van de ondervraagden geeft namelijk aan dat astrologie uitkomst kan bieden bij de zoektocht naar de Ware. Sommige sterrenbeelden zijn nu eenmaal meer compatibel dan andere. Een op de drie deelnemers geeft aan rekening te houden met het sterrenbeeld van de ander om uit te maken of die al dan niet geschikt is als partner. En een op de vier laat weten dat dat sterrenbeeld hen ook in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden. Zo is de Waterman het meest gezochte sterrenbeeld, terwijl de Steenbok het dan weer hard te verduren krijgt. Afhankelijk van wanneer je geboren bent, kan het dus een goed of net een slecht idee zijn om voortaan je sterrenbeeld in je datingprofiel te vermelden. Aan jou de keuze.