Mannen betasten hun ballekes gemiddeld zeven keer per dag

Ze hebben geen beentjes en gaan uit zichzelf nergens naartoe, maar toch vinden mannen het nodig om gemiddeld zeven keer per dag te controleren dat hun teelballen nog op hun plaats hangen. Je weet maar nooit of ze plots verdwenen zijn. En hoewel de mannelijke helft van de bevolking duidelijk niet verlegen zit om een ballekes-check, zijn ze minder enthousiast over een professionele controle.

De elfde maand van het jaar staat ook wel bekend als Movember. De jaarlijkse actie vraagt aandacht voor ziektes als prostaat- en teelbalkanker. Om die ziektes op te sporen, is het nodig om geregeld een medisch onderzoek te ondergaan, maar helaas gebeurt dat nog te weinig.

Vijftig keer per dag

Om aandacht te vragen voor het probleem, sloegen KP Nuts en Movember de handen in elkaar. Ze peilden bij 2.000 mannen naar hun ballekesgewoontes. Uit de resultaten blijkt dat mannen gemiddeld zeven keer per dag aan hun teelballen zitten. Dat kan zijn omdat ze stress ervaren of gewoon om de dingen even op orde te zetten. Zeven keer mag misschien veel lijken, maar 23% zit er meer dan 10 keer per dag aan en 1% meer dan 50 keer. We kunnen dus wel stellen dat de mannelijke helft van de bevolking een goede relatie heeft met zijn dierbaarste bezit.

Helaas is er ook minder goed nieuws. Maar liefst 62% van de mannen gaf namelijk toe dat ze de laatste 10 jaar geen medisch onderzoek ondergingen met betrekking tot hun geslachtsorgaan en 11% doet zelfs nooit eigenhandig een test. Nochtans is het belangrijk om, in geval van onregelmatigheden, snel actie te ondernemen. Bij teelbalkanker zorgt een vroegtijdige prognose er namelijk voor dat je 95% kans hebt om te overleven. Regelmatig even langsgaan bij de dokter ter controle is dus zeker zo belangrijk als je jaarlijkse tandartsbezoek.