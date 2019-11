VIDEO. Scheermesjesmerk viert Movember met vrouwelijke snorren

Geloof het of niet: ook vrouwen hebben lichaamshaar. Op hun benen, handen, billen, rug én gezicht. De vrouwelijke beharing wordt steeds minder taboe, maar er kan nog veel verbeterd worden. Al helemaal met betrekking tot gelaatshaar. Scheermesjesmerk Billie zet vrouwen daarom aan om gezellig deel te nemen aan Movember en hun snor te laten staan.

Het lijkt misschien bizar dat een bedrijf dat scheermesjes maakt mensen net wil aansporen om een snor te laten staan. Maar laat dat nu net het stokpaardje zijn van Billie. Het merk trekt de aandacht van het publiek met spraakmakende campagnes die lichaamsbeharing vieren. Of je dat haar laat staan of niet, is jouw keuze.

“Ook wij hebben er een”

November is traditioneel het toneel van Movember. Tijdens de hele maand laten mannen hun snor staan om aandacht en geld te vragen voor onderzoek naar prostaat- en teelbalkanker. Tot nog toe richtte het initiatief zich uitsluitend op mannen, maar daar wil Billie verandering in brengen. Ook vrouwen kunnen hun snor laten staan en zich zo inzetten voor het goede doel. In de video zijn verschillende vrouwen te zien die één ding gemeen hebben: prominente beharing op hun bovenlip. “De wereld weet dit misschien niet, want we doen ons best om ze te verbergen. Dat doen we al ons hele leven lang. Maar newsflash, ook wij hebben een snor”, aldus de voice-over. Of veel vrouwen door de video aangespoord zullen worden om scheermesjes te kopen, weten we niet, maar Billie weet in elk geval wel de aandacht te trekken.