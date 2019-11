BIZAR. Man schiet jeugdvriend neer na ruzie over sportwedstrijd

De passie voor je favoriete sport en/of team kan heel diep zitten, zo kan een vriend van de 51-jarige Christopher Honey getuigen. De twee waren samen naar een American Football-match op tv aan het kijken, toen er ruzie ontstond over de wedstrijd. De gemoederen liepen zo hoog op dat Honey naar zijn shotgun greep en zijn jeugdvriend neerschoot.

Aanleiding was de American Football-match van afgelopen zaterdag tussen aartsrivalen Louisiana State University Tigers en Crimson Tide van de universiteit van Alabama. Christopher Honey was de match in het gezelschap van zijn 40-jarige jeugdvriend op televisie aan het volgen in zijn huis in Bend, in de Amerikaanse deelstaat Oregon. Op een bepaald moment ontstond er een woordenwisseling, waarna de twee elkaar te lijf gingen.

Alcohol in het spel

Volgens de autoriteiten stapte het slachtoffer net weg op het moment dat Honey de trekker overhaalde. Hij trof zijn vriend in de nek en het hoofd. De politie werd opgetrommeld en omsingelde het huis. Honey gaf zich vervolgens over en vloog in de cel op beschuldiging van poging tot moord, geweldpleging, onwettig gebruik van een vuurwapen en bedreiging. Volgens de politie speelde alcohol een rol in het incident.

Het slachtoffer heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten: zijn verwondingen waren niet levensbedreigend.