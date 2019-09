Vijftig jaar later: man (69) schiet pestkop uit schooltijd dood op klasreünie

Een man heeft in Thailand vijftig jaar gewacht om wraak te nemen op de pestkop uit zijn jeugd. De 69-jarige Thanapat Anakesri confronteerde de eveneens 69-jarige Suthat Kosayamat tijdens een klasreünie eerst met zijn pestgedrag van meer dan een halve eeuw geleden, alvorens hem dood te schieten en weg te vluchten.

Anakesri was uitgenodigd op een klasreünie die plaatsvond in Ang Thong, in centraal-Thailand. Toen de groep gezellig neerzat, wijn aan het drinken was en van een buffet met Thais eten en ijscrème genoot, confronteerde hij Kosayamat met diens pestgedrag van meer dan vijftig jaar geleden, toen ze beiden 16 waren.







De man was het leed dat zijn pestkop hem had berokkend kennelijk nog niet vergeten, want de gemoederen liepen hoog op. De voormalige marine-officier stak een tirade af over hoe Kosayamat, een kleermaker, zijn leven zuur had gemaakt. Die laatste gooide nog meer olie op het vuur door te zeggen dat hij zich geen problematische zaken kon herinneren. Anakesri eiste daarop excuses van Kosayamat, die weigerde. Hij haalde vervolgens een handwapen boven en schoot zijn vroegere klasgenoot dood, waarna hij wegvluchtte. Kosayamat werd nog in allerijl afgevoerd naar het ziekenhuis, maar er kon geen hulp meer baten. Even later stelden de artsen zijn overlijden vast.

“Geschokt”

Volgens de organisator van de klasreünie heeft de moordenaar in het verleden al meermaals geklaagd over de vroegere pesterijen van Kosayamat, maar hij “had nooit gedacht dat het zo’n vaart zou lopen”. “In dronken toestand begon hij vaak over hoe kwaad hij nog steeds was op Suthat”, vertelde Tuean Klakang aan lokale media. “Hij had het nog steeds niet verteerd. Maar die pesterijen zijn zo lang geleden gebeurd, ik had nooit durven denken dat hij zijn vriend op zo’n manier om het leven zou brengen. We zijn allemaal geschokt.”

Anakesri is nog steeds voortvluchtig. Er is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd voor moord en verboden wapendracht.