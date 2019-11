Minstens 180 eenden omgekomen bij actie van dierenactivisten

De bezetting van een groep dierenactivisten van een foie-gras-boerderij in het West-Vlaamse Bekegem heeft ertoe geleid dat 180 eenden omgekomen zijn. De dieren zouden als gevolg van stress om het leven zijn gekomen, aldus de eigenaar van het bedrijf.

Zaterdag bezetten ongeveer veertig dierenrechtenactivisten van Animal Resistance de boerderij, waarbij een aantal zich hebben vastgeketend aan kooien met eenden. Ze protesteerden daarmee tegen de leefomstandigheden van de eenden, waarvan de lever wordt vetgemest voor de delicatesse foie gras.

Dierenactivisten bezetten eendenhouderij – Animal Resistance heeft actie gevoerd tegen een foie gras-producent in Bekegem te West-Vlaanderen. Een twintigtal mensen ketende of lijmde zich binnen vast aan de kooien van de eenden. https://t.co/N0gXKmwVYC #dierenwelzijn pic.twitter.com/bGpzDdgk5i — Ravage Webzine (@RavageWebzine) 9 november 2019

“Maar eenden zijn erg stressgevoelig”, vertelt de eigenaar. “Als er dan een zootje ongeregeld in witte pakken, met veel lawaai en met gsm-camera’s in aanslag de stal binnenvalt, gaan de dieren in shock. Voor hen is dat een enorm bedreigende situatie die bovendien erg lang heeft geduurd. Sommigen wilden de eenden zelfs aaien. Ik wist al snel dat de stal zo goed als verloren zou zijn en kijk, ondertussen zijn al 180 dieren gestorven.”

De boerderij is de laatste foie-gras-producent in Vlaanderen en moet in 2023 de deuren sluiten. De activisten wilden niet zo lang wachten en eisten onmiddellijke sluiting. De eigenaar heeft al stappen ondernomen om een klacht in te dienen.