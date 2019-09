In dit kattenhotel krijgt je poes kaviaar

Voor je kat is niets goed genoeg. Dus wanneer jij met de familie op vakantie bent, wil je dat je huisdier ook een leuke tijd beleeft. Natuurlijk kan je vragen aan een vriend of vriendin om af en toe eens langs te komen en je kat eten te geven, maar je kan poeslief ook op hotel laten overnachten. En voor je het weet is de vakantie van je kat luxueuzer dan de jouwe.

Huisdierenhotels zijn al langer een trend. Steeds meer mensen willen voor lange tijd op vakantie, maar wat moet je dan met je geliefde viervoeter? Juist ja, je zet hem of haar ook voor enkele weken op hotel. Sommige dierenverblijven zijn eerder basic, maar andere sparen kosten noch moeite bij het inrichten van hun ‘hotel’.

Suites







Het Lawlor Cat Hotel in het Britse Essex is te vergelijken met een vijfsterrenhotel voor mensen. De ‘suites’ beschikken onder andere over airconditioning, een stapelbed, een zetel en een reusachtig raam – zodat je kat ook ergens naar kan kijken tijdens het verblijf. De prijs van een kamer varieert van 20 tot 25 pond per nacht. Verder kan je ook bijbetalen voor een spabehandeling en voor het eten van je kat. Voor 3 pond koop je een maaltijd met zalm, voor 3,5 pond per gram koop je je kat een eersteklas diner met Belugakaviaar. Niet goedkoop, maar dan heeft je kat ook wat.