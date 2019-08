Er is een vaccin tegen kattenallergie op komst

Eindelijk komt er een einde aan al het genies, gesnotter en gekrab. Zij die allergisch zijn voor katten, weten ongetwijfeld waar we het over hebben. Wetenschappers hebben na lang afzien onze gebeden verhoord en een vaccin ontwikkeld. Kunnen we binnenkort zonder zorgen kroelen met onze kattenvrienden?

Heel wat mensen zijn allergisch voor katten en dat is geen pretje. Je ogen gaan ervan tranen, je moet onophoudelijk niezen en alsof dat nog niet genoeg is, begint je huid ook nog eens te jeuken. Kortom: hoe veel je ook houdt van katten, erg lang kan je er niet mee knuffelen. Maar weldra zou daar verandering in kunnen komen.

Kattenspeeksel







Britse wetenschappers hebben er tien jaar over gedaan, maar ze zouden eindelijk een oplossing hebben voor je kattenallergie. HypoCat is een vaccin dat de proteïne Fel d 1 afbreekt. Die stof is verantwoordelijk voor je allergie en zit in het speeksel van katten. Wie bang is voor naalden, hoeft niet te vrezen: niet jijzelf, maar je kat moet een prikje krijgen. Dat betekent wel dat je je dus niet tegen ALLE katten kan beschermen. Enthousiastelingen zullen helaas nog even geduld moeten uitoefenen, want het product zou ten vroegste in 2022 op de markt verschijnen.