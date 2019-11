Dit zijn de duurste hondenrassen ter wereld

Een hond is een zegen om in huis te hebben, maar ook een bijkomende financiële last. En sommige soorten zullen een grotere hap uit je budget nemen dan andere. In dit lijstje vind je vier prijzige viervoeters.

Kerry blue-terriër

De Kerry blue-terriër is een hondensoort afkomstig uit Ierland. De puppy’s worden verkocht voor ongeveer 540 euro, wat in vergelijking met andere rashonden nog meevalt, maar de dieren kampen vaak met heel wat gezondheidsproblemen. Ze kunnen tot 15 jaar oud worden en in die tijd voor 6.300 euro aan medische ingrepen en medicijnen nodig hebben.

Deense dog

De Deense dog is de kolos onder de honden. Het is een van de grootste soorten die er bestaat, maar komt ook met een prijskaartje. De puppy’s kosten gemiddeld 725 euro en hebben later meer kans op afwijkingen aan de spieren van het hart te ontwikkelen. De honden hebben wel een heel korte vacht, dus ze moeten niet vaak naar de kapper.

Duitse herder

Duitse schepers worden alom geroemd om hun intelligentie. De honden hielden vroeger grote kuddes schapen in bedwang, maar zijn tegenwoordig vooral populair omdat je ze heel wat kan aanleren. Je kan een puppy in huis halen voor iets voor dan 700 euro, maar dan moet je ook bereid zijn om de medische kosten voor het dier te dragen. Die kunnen door problemen met de heup oplopen tot meer dan 18.000 euro.

Chowchow

Heel schattige honden, chowchows, maar laat je niet misleiden door hun lieve snuit en zachte vacht. De dieren kunnen je serieus op kosten jagen. Voor een puppy ben je al snel meer dan 800 euro kwijt. Bovendien moeten ze heel vaak naar het hondensalon, waar een knipbeurt tot 80 euro kan oplopen. Het ras kampt ook met enkele genetische mankementen, waardoor de rekening van de dierenarts al wel eens durft uitkomen om bijna 10.000 euo.