Honden helpen baasjes aan gezonder hart

Het hart van mensen die een hond hebben is gemiddeld gezonder dan dat van mensen die geen huisdier hebben, blijkt uit een recent onderzoek. Dat zou niet enkel het gevolg zijn van meer beweging, maar eigenaars van honden eten ook gezonder en zijn socialer.

In de eeuwige discussie tussen liefhebbers van honden en katten heeft het kamp van de trouwe viervoeters er een argument bij. Uit een onderzoek dat vorige week gepubliceerd werd in Mayo Clinic Proceedings blijkt dat mensen die een hond hebben gemiddeld ook over een gezonder hart beschikken. Een huisdier hebben is goed voor je hart, maar een hond heeft meer effect dat een kat.







De studie startte in 2014 toen de onderzoekers de socio-economische en gezondheidsgegevens van 2.000 mensen zonder een verleden van hartproblemen in het Tsjechische Brno verzamelden. Elke vijf jaar zouden ze die gegevens vergelijken aan de hand van onder andere ‘Life’s Simple 7′. Dat zijn zeven factoren die de gezondheid van je hart bepalen: BMI, dieet, fysieke activiteit, bloeddruk, cholesterol, glucoseniveau in je bloed en roken.

In elke categorie de beste

Als ze de resultaten van hondeneigenaars vergeleken met mensen die geen huisdier hadden, merkten de onderzoekers dat de eerste groep een betere conditie en lagere bloedsuikerspiegel had en gezonder at. Nog opvallender was de vergelijking met heel de groep, ook deelnemers die een kat, paard of een ander huisdier had. Mensen met een hond scoorden altijd het best, of het team nu keek naar de leeftijd, het geslacht of de opleiding van de proefpersonen.

De resultaten komen overeen met eerdere onderzoeken die concludeerden dat eigenaars van honden niet alleen meer bewegen, maar ook minder stress ervaren, meer zelfvertrouwen hebben en socialer zijn. Take that, kattenmensen.