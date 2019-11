Dieven overvallen vrachtwagen met dildo’s van 1 miljoen

Uit de achterkant van een vrachtwagen werd een gigantische lading seksspeeltjes gestolen. De dildo’s hebben een waarde van ruim 1 miljoen pond, omgerekend zo’n 1,2 miljoen euro.

De flinke voorraad was bestemd voor de seksshop Rocks Off in het Britse Kettering in Northamptonshire, maar kwam daar nooit aan. De vrachtwagen met de pikante lading werd ’s nachts op de autosnelweg overvallen.

Toen de politie op Facebook een oproep deed naar ooggetuigen van de diefstal, stroomden de grappige reacties binnen: “De vrachtwagen had extra bescherming moeten dragen,” merkte een persoon op. “Moet helpen een gat in de zwarte markt te dichten,” bood een ander aan. Een derde reageerde: “De politie hoeft tenminste geen eigen handboeien mee te nemen.”