Amerikaans bedrijf zet CO2 om in vodka

Met de Amerikaanse start-up Air Co. is er een nieuw en opmerkelijk vodkamerk op de markt gekomen. De alchohol in de sterke drank is volledig gemaakt uit CO2. Per fles verdwijnt er zo bijna een halve kilogram van het gas uit onze atmosfeer.

Als je te veel vodka drinkt, kan je licht in je hoofd worden, alsof iemand extra lucht in je lichaam heeft gespoten. Wel nu, met een nieuw merk van de sterke drank dat sinds kort te koop is, is dat ook een beetje zo. Het Amerikaanse bedrijf Air Co. heeft een vodka ontwikkeld die goed is voor het milieu omdat het CO2 uit de lucht haalt. De alcohol, of ethanol, in de flessen werd volledig gemaakt op basis van het gas. Per fles is daar ongeveer een halve kilogram CO2 voor nodig.

Opbrengst het grootst in vodka

Het idee komt van twee mannen: Gregory Constantine, die de muzikale en culturele marketing voor Smirnoff heeft geleid, en Stafford Sheehan, een doctor in de chemie aan de universiteit van Yale, meldt Forbes. Die laatste had uitgedokterd hoe hij op een efficiënte manier CO2 in ethanol kon omzetten. Samen met Constantine zocht hij naar de interessantste sector om met dat idee naartoe te stappen. Parfums was een van hun ideeën, maar uiteindelijk bleek de commerciële waarde van hun product het grootst in vodka.

In hun eigen brouwerij verloopt alles volgend een goed uitgestippeld plan. De bron is de koolstofdioxide die ze halen bij lokale bedrijven. Enkele van hun leveranciers zijn trouwens andere brouwerijen, omdat er veel CO2 vrijkomt tijdens fermentatie. Dat is de klassieke manier om alcohol te produceren. Zelf heeft Air Co. ervoor gezorgd dat al hun machines werken op zonne-energie.