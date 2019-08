Radioactief graan uit Tsjernobyl gedistilleerd tot vodka

De term ‘straalbezopen’ krijgt van nu af aan een nieuwe betekenis. Wetenschappers zijn er namelijk in geslaagd om radioactief graan en water uit Tsjernobyl te distilleren tot een nieuw soort vodka. “De straling van de drank is niet hoger dan die van andere vodka’s”, aldus professor Smith van de University of Portsmouth.

Wil je graag een exclusief product toevoegen aan je drankcollectie, koop dan eens een fles Atomik. De vodka wordt gemaakt met licht radioactief graan en water uit het natuurgebied rondom de vroegere kerncentrale.

Atomik







De vodka is het eerste consumptieproduct dat afkomstig is uit de zone van de kernramp. Een team van wetenschappers onder leiding van de Britse professor Smith van de University of Portsmouth begon met het telen van graan nabij Tsjernobyl en vatte het idee op om daarmee een sterkedrank te maken. Atomik is daarvan het resultaat. Wie zich zorgen maakt over eventuele radioactieve straling, kan op twee oren slapen. “De straling van de drank is niet hoger dan die van andere vodka’s. Elke chemicus zal je kunnen vertellen dat het distillatieproces ervoor zorgt dat eventuele onzuiverheden achterblijven in het restproduct”, vertelt professor Smith aan BBC.

Voorlopig werd er slechts een fles vodka geproduceerd, maar dit jaar nog zal dat aantal wellicht oplopen tot 500 flessen. Die willen de onderzoekers verkopen aan toeristen die een bezoekje brengen aan Tsjernobyl. De opbrengsten zullen worden ingezet om Oekraïense gemeenschappen die nog steeds lijden onder de gevolgen van de kernramp te ondersteunen.