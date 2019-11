Niels Destadsbader openhartig in ‘Het Huis’: “Ik heb een heel groot ego”

Niels Destadsbader is morgenavond te zien in ‘Het Huis’ op Eén, en de zanger doet daarin enkele opvallende ontboezemingen. Zo heeft hij het over zijn jeugd, zijn dromen, zijn onzekerheden en zijn minpunten: “Het feit dat je op een podium staat voor 18.000 man, is omdat je een groot ego hebt.”

Het schermgezicht legt morgenavond zijn ziel bloot in ‘Het Huis’ van tv-maker Eric Goens, en schuwt daarbij de zelfanalyse niet: “Ik heb een heel groot ego”, klinkt het. “Ik wil altijd de hoofdrol. Ik wil doelpunten maken. Het feit dat je jezelf op een podium zet voor 18.000 man is wel omdat je een ego hebt.”

Liveshow

Voorts heeft hij over het programma dat hem in de showbizz lanceerde: ‘F.C. De Kampioenen’. Destadsbader was als jonge knaap gebrand op een tv-rolletje en schreef zich voor elke mogelijk auditie in. Zo belandde hij in de Ketnet-jeugdserie ‘Amika’, waar hij zich bij de regisseur van ‘F.C. De Kampioenen’ in de kijker wierp als superfan: “Ik ben zot van De Kampioenen. Extreem. Ik ken alle afleveringen uit het hoofd. De regisseur vroeg me of ik ook iets met een bal kon.” De rest is geschiedenis: Destadsbader vertolkte van 2009 tot 2011 het personage Ronald Decocq in de reeks.

Tot slot overloopt de chouchou van de Vlaamse showbizz nog zijn ambities voor de toekomst: “Ik heb nog een paar grote dromen: ik zou graag in een Vlaamse film meespelen, ik wil dolgraag een liveshow presenteren en ooit wil ik eens in het Sportpaleis optreden.”

