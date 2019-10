Niels Destadsbader beleeft gênant moment tijdens date: “Dan ben je gescheten”

Heel wat vrouwen zullen graag horen dat Niels Destadsbader nog steeds single is. Daten hoort daar dus bij, en onlangs werd dat even wel heel gênant voor Niels…

De 31-jarige zanger, acteur én presentator vertelde in ‘MNM: Backseat Boys’ hoe hij een meisje ging oppikken voor een date.

Schaamrood op de wangen

Nadat ze in zijn auto gestapt was en ze kennis hadden gemaakt, kreeg hij op een bepaald moment het schaamrood op de wangen. “Ik had de avond ervoor een optreden. Als ik ga optreden, dan luister ik net daarvoor naar mijn liedjes om mijn teksten te herhalen. Maar die cd lag nog op. Dus zij komt binnen. ‘Hallo, alles goed…’ En dit en dat. En zij zegt: ‘Zullen we de radio opzetten?’ En ik zeg: ‘Ja, tof!’ En op dat moment hoor je: ‘Over, over, over…’ (een stukje uit zijn K’s Choice-cover ‘Verover Mij’; red.) Ja, dan ben je gescheten, hé! Ze keek en vroeg: ‘Ben jij op de radio?’ Nee, ik had gewoon mijn eigen cd in mijn eigen auto”, klonk het.