Daphne Paelinck woedend over cultuurbesparingen: “Loon van politici is absurd”

Ook actrice Daphne Paelinck is niet te spreken over de aangekondigde besparingen in de cultuursector. Zij vindt het onbegrijpelijk dat er alweer op cultuur bespaard wordt terwijl goedbetaalde politici buiten schot blijven.

Zondag maakte Vlaams minister-president Jan Jambon in de begrotingstoelichting voor 2020 bekend dat de projectsubsidies in de cultuursector zullen dalen met 60 procent, van 8,47 miljoen euro naar 3,39 miljoen. Dat lokte heel wat ontstemde reacties uit. Zo noemde KVS-directeur Michael De Cock de besparingen eerder al “dramatisch” en toonde jazzmuzikant Jef Neve zijn onbegrip door de uittredingsvergoedingen van al onze parlementsleden, goed voor in totaal 22.170.485 euro, op te lijsten.

Verkeerd potje

Nu liet ook Daphne Paelinck van zich horen op Instagram. De 31-jarige actrice, die de rol van Christine vertolkte in ‘Thuis’, begrijpt niet dat de al onderbetaalde cultuursector weer kop van Jut is. “Helaas weer een zwarte dag voor de culturele sector, nogmaals getroffen door besparingen dankzij minister Jan Jambon. Misschien moeten we de ogen eens openen en beseffen dat we in een verkeerd potje aan het roeren zijn? Ik weet niet hoe met u zit, maar wie kan er maandelijks 15.000 euro netto op zijn/haar rekening plaatsen? Misschien hoog tijd om de besparingen naar de politici te trekken want jullie loon is pas absurd. We hebben een minister voor alles, maar misschien hebben we gewoon nood aan enkele goede ministers die weten waar ze mee bezig zijn. Minister Jam Jambon was op voorhand al een absurd gegeven als minister van Cultuur. Schoenmaker, blijf bij je leest!”, schrijft ze.

“Hypocrisie ten top”

De Antwerpse actrice beseft dat sommige gezelschappen heel wat geld verdienen, maar dat de grote meerderheid enorm hard moet werken om rond te komen. “Vrienden/collega’s van mij worden getroffen, mensen die HARD werken voor weinig geld, maar wel vanuit hun HART en hun passie. Het klopt dat er inderdaad artiesten zijn die 6.000 euro per show verdienen. Laat dat dan degenen zijn die slechts inboeten met 3%… 6.000 euro PER SHOW?! Moeten bepaalde gezelschappen amper inboeten omdat ze wél de ‘internationale uitstraling’ dragen en goed zijn voor je ego, meneer Jambon? Hypocrisie ten top. Ik ben geen politieker, dus aan mij zullen ze geen gehoor geven. Met ONS zullen ze geen gesprek aangaan. Leve België. Leve de democratie. Een trieste Vlaming”, klinkt het, al eindigt ze met een positieve noot. “Ik ben blij dat ik mijn job iedere dag met veel liefde mag uitvoeren”.