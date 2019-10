Daphne Paelinck: “Mocht ik vrijgezel zijn, dan zou ik voortdurend touche hebben”

Actrice Daphne Paelinck, die de rol van Christine vertolkte in ‘Thuis’, merkt dat ze, sinds ze een bekende kop heeft, veel meer aantrok van de mannen heeft. Dat vertelde ze in Primo.

Een jaar lang speelde Daphne Paelinck de rol van ‘gehate’ Christine in de Eén-serie ‘Thuis’. Daardoor wordt ze nu voortdurend herkend op straat. De 31-jarige actrice uit Mortsel heeft al jarenlang een relatie en sinds kort ook een kindje, maar ze heeft al vaak ervaren dat bekendheid iets met een mens doet. “Ik merk wel dat het kleine scherm erotiseert. Iemand die op televisie komt, heeft automatisch een bepaalde aantrekkingskracht, zo lijkt het. Ik kan met mijn lief op een feestje zijn en doorhebben dat, mocht ik er als vrijgezel zijn, ik gegarandeerd touche zou hebben. Met een bekende kop lig je blijkbaar beter in de markt”, vertelt ze.

Blindelings vertrouwen

Dat kan voor spanningen in een relatie zorgen, maar gelukkig is haar vriend Randall geen jaloers type. “Ik vraag hem weleens of hij niet kan doen alsóf hij jaloers is. (lacht) Het ‘probleem’ is dat hij me blindelings vertrouwt. En gelukkig maar, want dat is de basis van een goede relatie. Na 6,5 jaar als koppel weet je wel wat je aan elkaar hebt, natuurlijk”, klinkt het.

Tongzoen

Van zichzelf vindt Daphne dat ze veel jaloerser is dan haar vriend, al komt dat gevoel enkel écht boven als er een grens overschreden wordt. “Ik ben een pak afgunstiger, ja. Soms ook terecht, vind ik. Niet dat ik de berichten op mijn partner zijn gsm controleer. Maar vrouwen kennen soms geen grenzen. Voor televisie of in een stuk heb ik ook al moeten kussen. En dan doe je alsof, of je geeft hoogstens een kus op de mond. Maar ik heb ook al gezien dat een actrice haar tong écht in de mond van mijn lief steekt. Niet elke keer, maar wanneer zij er zin in heeft. ‘Is dat dan nodig?’, vraag ik mij af. Oké, we zijn acteurs en actrices. Kussen is logischerwijs part of the job, maar je moet wel je grenzen kennen én aangeven. Want zulke intimiteit is iets wat thuishoort binnen een relatie, niet op de scène”, besluit ze.

Daphne Paelinck met haar vriend Randall: