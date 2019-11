Nieuw-Zeelandse man koopt per ongeluk 1.000 kippen voor 80 cent

Steve Morrow uit het Nieuw-Zeelandse Hamilton is wanhopig op zoek naar een onderkomen voor 1.000 kippen. De man kocht de dieren in een veiling voor 1,5 Nieuw-Zeelandse dollar, of 80 eurocent, en dacht dat hij maar één vogel zou krijgen. Zijn oproep krijgt ondertussen veel respons.

Steve Morrow schrok zich zondag een hoedje. Hij had juist een bieding gewonnen op de verkoopwebsite Trade Me en dacht een kip gekocht te hebben voor 1,5 Nieuw-Zeelandse dollar, of 80 eurocent. Maar toen de verkoper Matthew Blomfield hem contacteerde bleek dat het ging om 1.000 vogels. Blomfield moest ze wegdoen omdat zijn kippenkwekerij de dag erna sloot en helemaal leeg moest zijn. Morrow wist niet wat te doen met de dieren en probeerde dan maar via Facebook om voor hen een onderkomen te zoeken.

“Ik ga 1.000 levens redden”

Er kwam snel reactie op het bericht. Morrow besloot daarop samen te werken met het lokale dierenopvangcentrum om kandidaatovernemers te screenen. Voor de toevallige koper was het belangrijk dat de kippen niet door zijn fout geslacht zouden worden. “Dat ging ik niet laten gebeuren. Ik ga 1.000 levens redden, ook al moet ik zelf naar Auckland rijden om ze te voeden terwijl ik huizen voor ze zoek.” Ondertussen hebben al meer dan 700 vogels een nieuw onderkomen gevonden. Morrow zal er zelf 20 in huis nemen.

De Nieuw-Zeelander geeft toe dat hij een vergissing beging, maar meldt ook dat de advertentie onduidelijk was opgesteld, al spreekt Blomfield dat tegen. In de tekst was er sprake van “one 1.000 chickens” en op drie verschillende plaatsen maakt hij melding van het aantal te kopen kippen. Morrow zou meteen na de verkoop ook geen bezwaar gemaakt hebben, maar besefte waarschijnlijk de dagen daarna dat 1.000 kippen misschien wel wat veel is.