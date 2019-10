Kippen houden van dezelfde mooie mensen als wij

Kippen hebben een voorkeur voor hetzelfde schoonheidsideaal als mensen, blijkt uit een Zweeds onderzoek. De vogels zijn meer aangetrokken tot symmetrische gezichten en dat is ook iets wat wij ervaren als mooi.

De volgende keer dat iemand jou een “kieken” noemt, wees dan niet verrast. We hebben meer met de vogels gemeen dan je zou denken. Zo vinden we dezelfde types van mensen mooi, blijkt uit een Zweeds onderzoek uit 2002. De onderzochte kippen bleken meer geïnteresseerd te zijn in mensen met onder andere een symmetrisch gezicht.

Extra vrouwelijk en extra mannelijk

Voor het onderzoek trainden de wetenschappers vier hennen om te reageren om een gemiddeld vrouwelijk gezicht en niet op een mannelijke. Ze deden ook het omgekeerde bij twee hanen. Daarna toonden ze de dieren foto’s waarop de kenmerken van de gezichten respectievelijk extra vrouwelijk of mannelijk werden gemaakt. De vogels waren meer aangetrokken de mensen met een symmetrisch gezicht, net zoals de veertien mensen die ook aan het experiment deelnamen.

Dat de mensen voor de aangepaste gezichten kozen is niet nieuw, want het is al langer geweten dat we dat onbewust mooier vinden. Maar dat de kippen een gelijkaardige reactie hadden, kan volgens de onderzoekers wijzen op het feit dat de voorliefde voor symmetrie geen gevolg is van culturele invloeden, maar geworteld zit in ons zenuwsysteem. Helaas was het aantal vogels en mensen te klein om een algemeen geldend besluit daarover te nemen.