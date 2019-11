Jongentje draait noodnummer voor Happy Meal, agenten leveren burger aan huis

Een vijfjarig Amerikaans jongetje heeft afgelopen zondag het noodnummer 911 gebeld omdat hij zin had in een Happy Meal. De agent die de situatie moest opvolgen, was zo vriendelijk om voor de hongerige koter effectief een hamburger mee te nemen. Het tafereel leverde een heel schattige foto op voor Facebook.

Wat moet je doen als je denkt dat je gaat sterven van de honger? Dan bel je naar de politie met de vraag of ze je een Happy Meal kunnen komen brengen, moet Charlie Skabelund uit het Amerikaanse Phoenix gedacht hebben. De vijfjarige jongen wist de gsm van zijn vader te bemachtigen en drukte afgelopen zondag het noodnummer 911 in op zoek naar een hamburger. Hij kreeg de dispatch aan de lijn die als snel doorhad dat er iets niet klopte. Die belde meteen terug, waarna de vader de situatie kon uitleggen. Maar ondertussen was er wel een hulpvaardige agent naar het huis onderweg.

Wanneer wel en wanneer niet bellen

Randolph ‘Scott’ Valdez had als opdracht om de situatie van het gezin na te gaan, maar stopte onderweg voor een Happy Meal. Hij verscheen met de hamburger aan de deur van Charlie Skabelund en nam de tijd om hem uit te leggen wanneer hij wel en niet het noodnummer moet gebruiken. Daarna poseerde hij nog voor enkele schattige foto’s. Moeder Kim Skabelund zei achteraf dat de agent de situatie “heel vriendelijke en liefdevol” afhandelde.