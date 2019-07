Vegetarische fast food opties rijzen tegenwoordig de pan uit. Na de vegetarische Happy Meal van McDonald’s en de vegetarische kip van KFC, komt Burger king nu met de ‘halloumi burger.’

Althans in Groot-Brittannië. De fastfoodketen probeerde de halloumi burger eerst uit in Zweden en na tal van Britse smeekbedes steekt de kaasburger nu de plas over. De vegetarische hap is vrij simpel: een broodje met sla, ui, tomaten, mayonaise en lekker veel halloumi.







Wie stelt hier in België een petitie op?