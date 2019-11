Clara Cleymans deelt foto met pasgeboren dochter terwijl ze borstvoeding geeft

Actrice Clara Cleymans heeft een prachtige foto gedeeld waarop ze haar pasgeboren dochtertje Romy borstvoeding geeft.

Clara beviel dinsdag van haar tweede dochtertje, Romy. Haar eerste kindje, Jeanne, is intussen drie jaar. De 30-jarige ‘De Ridder’-actrice plaatste donderdag een foto van zichzelf en haar baby op Instagram. Daarop is te zien hoe ze Romy borstvoeding geeft in het ziekenhuis.

Onverwacht zwanger

De knappe Antwerpse is sinds 2014 getrouwd met de Belgische muzikant Jo Mahieu (46). Eerder gaf ze aan dat haar zwangerschap als een verrassing kwam. “Je kan niet plannen wanneer je zwanger wordt, hé. Zowel mijn eerste als mijn tweede zwangerschap is er gekomen zonder er echt mee bezig te zijn. Het leuke is dat het zo toch een beetje als een verrassing komt. Als actrice is de timing sowieso nooit perfect. Ik heb een mooie rol in een serie moeten afzeggen omdat ik zwanger ben, maar Jo en ik zijn wel blij dat er tussen onze kindjes nu niet meer dan drie jaar verschil zal zijn. Dat is ongeveer wat ik met Jelle scheel en wij hebben altijd veel aan elkaar gehad”, vertelde ze destijds in Story.