VIDEO. Gruwelijk! Man beveelt zijn hond om hulpeloze kat aan te vallen

Een nog onbekende man heeft zijn hond gedwongen om een wildvreemde kat aan te vallen. De kat heeft de aanval niet overleefd.

De schokkende feiten speelden zich af op 23 oktober rond 23u. Toen Gary Truefitt aankwam in zijn huis in het Engelse plaatsje Walsall zag hij dat het poortje van zijn tuin openstond. Dat was verdacht, want hij liet het nooit openstaan. Hij controleerde meteen de camerabeelden en kon zijn ogen niet geloven.

Verscheurd

Op de beelden is te zien hoe een onbekende man de tuin in wandelt met zijn hond, een lurcher. Vervolgens commandeert hij zijn hond om Gary’s kat Cleo, die op een muurtje zit, aan te vallen. De hond twijfelt niet en verscheurt het arme diertje. Vervolgens maakt de man zich uit de voeten.

Aangedaan

Gary is er het hart van in en deelde een foto van Cleo, waar hij al acht jaar het baasje van was, op Facebook. “Mijn prachtige kat Cleo. Genadeloos vermoord door een daad van zinloos geweld van een hondeneigenaar die zijn hond op mijn kat afstuurde. Toen ik de aanval op de beelden zag, was ik enorm aangedaan. Ik liep naar de buren omdat ik niet wist wat te doen. Cleo zal hard gemist worden. Ze was een roekeloze kat die geen schrik had van auto’s, maar ze was mijn gezelschap. Het is verschrikkelijk om te weten hoe ze aan haar einde gekomen is”, zucht hij.

Verontrustend incident

De aangeslagen man verwittigde de politie. Die is op zoek naar de dader. “Dit is een zeer verontrustend incident en we willen zo snel mogelijk weten wie hier achter zit”, klinkt het.