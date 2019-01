VIDEO. Hond laat scheet. De reactie van de kat is misselijkmakend grappig!

Honden en katten, het blijven toch topwezens. Net als mensen moet er ook bij hen af en toe eens druk van de ketel…

In de video zien we hoe een hond op zijn dooie gemak een langdurige scheet laat. In dezelfde ruimte wordt een kat vanop een hoog schap het windfestijn gewaar en moet er hem toch iets van het hart. Of van de maag…







Haar baasje roept nog “Monty, nooo!”, maar het voortvloeisel was onvermijdelijk.

In de comments lezen we dat het wellicht een montage is van twee afzonderlijke filmpjes, maar laat ons dat de pret niet bederven.