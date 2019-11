Rik Torfs wil paus Franciscus interviewen voor nieuwe serie

Rik Torfs zal zelf de interviews afnemen voor de prestigieuze docureeks ‘Het Vaticaan’ die eind 2021 op de VRT wordt uitgezonden. “Uiteindelijk hopen we op een interview met de paus”, aldus de 63-jarige kerkjurist.

De reeks moet een portret worden van het Vaticaan, met zijn positieve en negatieve kanten. “Kritisch – maar niet schandaalgericht – willen we grote thema’s aankaarten”, klinkt het bij de gewezen KU Leuven-rector. “Zoals de macht van het Vaticaan, de ­financiën, de ­positie van de vrouw, de dissidentie en het profiel van een paus. Dat laatste zal de climax worden waar de documentaire naartoe werkt: hoe word je paus?”

Daar past dus een interview met de man zelve in. “Nee, we zijn niet van plan paus Franciscus meteen te overvallen met een interviewaanvraag”, zegt Torfs. “Dat moet je omzichtig en diplomatisch aanpakken. Daarom starten we met de interviews met kardinalen en andere gezagsdragers om hopelijk via een gesprek met de paus het plaatje compleet te maken.”

Internationale markt

‘Het Vaticaan’, dat net 100.000 euro ontwikkelingssteun kreeg van het Vlaams Audiovisueel Fonds, wordt volgens Torfs een prestigieuze reeks die mikt op de internationale markt. “Aan de kwaliteit die we beogen hangt een prijskaartje. Alleen al qua research en diplomatie om bij de juiste personen te raken.”

Voor dat laatste is Torfs de aangewezen persoon, aangezien hij goede contacten heeft in het Vaticaan. Het voormalige ‘Slimste Mens’-jurylid krijgt bovendien in de reeks een centrale rol. “Ik kom als interviewer ook zelf in beeld. Het is de bedoeling daarmee te starten in maart van volgend jaar. Een paar gesprekjes hebben we al gedaan omdat we een teaser wilden tonen tijdens het Film Fest Gent, maar het echte werk moet nog beginnen.

Voorlopig kregen we nog nergens deuren op onze neus, maar het blijft op eieren lopen. Zeker omdat we graag de ziel willen blootleggen van de mensen die het voor het zeggen hebben in het Vaticaan. We willen voorbij de clichévragen en inzicht verwerven in wie de Vaticaanse machthebbers écht zijn.”

Zesdelige reeks

Als alles goed verloopt, wordt Het Vaticaan een zes­delige reeks die in de herfst van 2021 op Canvas komt. De regie is in handen van Kat Steppe, regisseur van onder meer Jeroen Meus’ ‘Goed volk’ en Philippe Geubels’ ‘Taboe’, maar ook maakster van de Borgerhout-reportagereeks ‘Een kwestie van geluk’. “Een toptalent, want ook ­visueel moet het af zijn”, besluit Torfs.