Rik Torfs schrijft documentairereeks over het Vaticaan

Rik Torfs (62) heeft bekend gemaakt dat hij momenteel schrijft aan een documentairereeks over het Vaticaan. De serie zal verschijnen op de openbare omroep en wordt geproduceerd door Panenka, het productiehuis van Tom Lenaerts.

Rik Torfs is achter zijn schrijftafel gekropen en werkt momenteel aan een achtdelige reeks over het Vaticaan. Jo Badisco, die eerder bij Belga Sport aan de slag was, schrijft mee aan het scenario dat de voorlopige werktitel ‘Het Vaticaan’ draagt. Panenka, het productiehuis van Tom Lenaerts, zal de reeks produceren voor de openbare omroep waar ze te zien zal zijn op Canvas. Wanneer we de serie te zien zullen krijgen, is voorlopig onduidelijk. Het Vlaamse Audiovisueel Fonds droeg alvast haar steentje bij en maakte 25.000 euro vrij voor de reeks.

"Geen schooltelevisie"







Voor de kerkjurist is het zijn debuut als scenarist. “Ik had tien jaar geleden al eens een praatprogramma met ‘Nooitgedacht’, maar dit is nieuw. Het vraagt veel energie van me, maar het doet deugd om te merken hoeveel vertrouwen we krijgen”, zegt hij in Het Nieuwsblad. Wat betreft de inhoud wil Torfs nog niet te veel prijs geven. “Je moet de recente geschiedenis uiteraard in rekening brengen, maar het wordt geen folklore of schooltelevisie. We hebben bovendien goede contacten in Rome gelegd. Maar over de concrete invulling mag ik nog niets kwijt.”

In de krant De Morgen laat de voormalige rector weten dat de reeks zal inzoomen op allerlei thema’s die de afgelopen honderd jaar een rol hebben gespeeld binnen de muren van het Vaticaan. “Het wordt alvast geen werkstuk over de tuinman van het Vaticaan en de uniformen van de Zwitserse garde”, belooft Torfs met een knipoog.