Ex van Leonardo DiCaprio beweert dat ze zijn minnares is: “Hij verlangt naar mij, en ik naar hem”

Het Australische model Kendal Schuler meent dat ze een affaire heeft met Leonardo DiCaprio. Hoewel de bekende acteur al twee jaar een relatie heeft, zou hij stiekem met Schuler afspreken en haar voortdurend flirterige sms’en sturen.

Al twee jaar lang is Leonardo DiCaprio samen met het Argentijnse model Camila Morrone (22). Dat gaat goed, en naar verluidt denken ze zelfs al aan kinderen, zo vertellen insiders. “Ze zijn gelukkig. Camila brengt het beste in hem naar boven. De ladykiller in hem is getemd. Er wordt zelfs over trouwen en kindjes gesproken”, lezen we in TV Familie.

Als prinses behandeld

Een ex van de 44-jarige ‘Once upon a Time… in Hollywood’-acteur, Kendal Schuler, gooit nu roet in het eten. De twee hadden een seksrelatie toen DiCaprio in Australië opnames deed voor ‘The Great Gatsby’. “Het was leuk, ja. Ik heb wat meegemaakt met Leo! Hij behandelde me als een prinses en noemde me de meest sexy vrouw die hij ooit had gehad”, klinkt het.

Schuler beweert dat de verliefdheid tussen hen nooit is weggegaan en dat ze af en toe met elkaar afspreken. “Leo is me nog altijd niet vergeten. Hij stuurt me heel vaak berichtjes. En ja, we hebben nog afgesproken. En dat was heel, euh… aangenaam”, luidt het.

Stiekem afspreken

Het 28-jarige fotomodel was een tijdje samen met een kunstenaar waarmee ze een kind heeft, maar onlangs brak ze met hem. Dat zou DiCaprio graag gehoord hebben. “Toen hij vernam dat Kendal wellicht weer single was, begon hij haar te bestoken met berichtjes. Heel pikante, flirterige berichtjes. Hij is zijn oude streken nog niet verleerd. Misschien wil hij zijn vriendin Camila inderdaad niet kwijt, maar dat wil niet zeggen dat Leo niet langer openstaat voor een andere vrouw. Kendal, dus. Hij was niet zo lang geleden in z’n eentje in Sydney. Zogezegd voor zaken. Maar waarschijnlijk om af te spreken met Kendal. En die twee waren recent ook allebei in Zuid-Afrika. Zij voor een fotoshoot, maar wat hij daar toen in Kaapstad kwam doen, was niet duidelijk. Nu misschien wel, ja: om sensuele momenten met Kendal te beleven!’, aldus een ingewijde.

Ontkenning

Hoewel DiCaprio en zijn entourage de uitlatingen ontkennen, blijft Schuler volharden. “Ik zie wat er op mijn gsm verschijnt. En ik vind het leuk om die berichtjes te krijgen. Leonardo verlangt nog altijd naar mij. En ik naar hem”, besluit ze.



Leonardo DiCaprio met zijn huidige vriendin Camila Morrone: