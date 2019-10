Leonardo DiCaprio feliciteert Brussel met klimaatmaatregelen

Leonardo Dicaprio heeft op Instagram Brussel een pluim gegeven. De bekende acteur prijst onze hoofdstad omdat er vanaf 2030 geen dieselwagens meer mogen rijden. Vanaf 2035 geldt hetzelfde voor benzinewagens.

Leonardo DiCaprio is fier op Brussel. De ster uit ‘Titanic’ en ‘Once Upon A Time In Hollywood’ is een klimaatactivist en is blij dat Brussel haar klimaatplan heeft goedgekeurd. Daarin staat onder andere dat vanaf 2030 de Vijfhoek, het gebied binnen de Brusselse binnenring, verboden terrein is voor dieselwagens. Vanaf 2035 breidt het verbod uit naar benzinewagens. Dat hoort DiCaprio graag, laat hij weten op Instagram.

“Het is de Belgen gelukt!”

“Fantastisch nieuws”, stelt de superster. “Duizenden Belgen hebben geijverd voor propere lucht in Brussel en het is hen gelukt! Samen kunnen we onze steden beter maken. We willen tegen 2030 steden die vrij zijn van vervuiling. Steun je ons?” De foto die DiCaprio deelt komt origineel van Greenpeace.

De filmster staat bekend om zijn engagement ten opzichte van het klimaat. Hij gebruikt zijn Instagramaccount om bewustzijn te creëren rond problemen in onder andere Afrika en het Amazonewoud en deelt vaak foto’s van jongeren die op straat komen voor het klimaat. Zo postte hij in februari nog een foto van Belgische klimaatjongeren tijdens een betoging in Brussel. Met ‘The 11th Hour’, ‘Before The Flood’ en ‘Ice On Fire’ heeft hij ook al meegewerkt aan drie documentaires die de gevolgen van de klimaatverandering in beeld brengen.