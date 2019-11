Deze populaire zanger vervangt Bart Peeters in ‘The Voice van Vlaanderen’

Bart Peeters zal in het nieuwe seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ niet meer te zien zijn als coach. Hij wordt vervangen door Niels Destadsbader.

De afgelopen drie edities van ‘The Voice van Vlaanderen’ was Bart Peeters een vaste waarde in het coachpanel. In het zevende seizoen wordt zijn plaats ingenomen door niemand minder dan Niels Destadsbader. Bart heeft het immers te druk met zijn Lotto Arena-concerten en andere events rond zijn 60ste verjaardag.

Vuurdoop

Voor Niels Destadsbader (31) is het de eerste keer dat hij als coach mag opdraven in de populaire talentenjacht, al zit hij intussen ook al aan zijn vierde seizoen als jurylid van ‘Belgium’s Got Talent’, dat nog tot 20 december loopt.

Tourist LeMC

Eerder raakte ook al bekend dat Alex Callier vervangen wordt door Tourist LeMC. Callier trekt volgend jaar met Hooverphonic naar het Eurovisiesongfestival.

Het is nog niet bekend wanneer ‘The Voice van Vlaanderen’ op het scherm komt.