Scholieren Hertog Karel onderhouden heemtuin

Basisschool Hertog Karel streeft ernaar milieubewustzijn te verankeren in het leven van haar leerlingen. Leerkrachten, (groot)ouders en vrijwilligers onderhouden er, samen met de leerlingen, een heuse ‘heemtuin’. Daarin gaan spelen en leren hand in hand. «Kinderen kunnen hier hun eerste stappen zetten op weg naar een milieubewuster leven», klinkt het. Dat doen ze met vallen en opstaan, maar vooral met het nodige enthousiasme.

«De kampen en de bomen zijn heel leuk om te zien, veel leuker dan de gewone speelplaats», merkt Roel op. Roel, Wout en Lukas, drie jongens uit basisschool Hertog Karel in Wilsele-Putkapel, nemen ons mee op een tocht doorheen ‘hun’ tuin. «Dat is nu net wat we willen bereiken. Als de kinderen hier leren wat het is om respect op te brengen, nemen ze die kennis makkelijker mee naar huis én naar de toekomst», vult Kris aan. Hij helpt bij veel activiteiten zoals oogsten en zaaien en snoeit, schopt of springt bij waar nodig. «Thuis wied ik nu ook soms onkruid. En afval op de grond gooien is slecht voor de wortels, dus dat mag echt niet», roept Wout ons toe vanuit een van de kampen. Naast een leertuin is dit dan ook een echte speeltuin met kampen én een buitenklas. De tuin vervangt voor een groot deel de betonnen speelplaats. Zoals andere scholen, slaat ook deze basisschool de weg naar een groenere speelplaats in.

Toekomstvisie

«Achttien jaar geleden zijn we begonnen met deze heemtuin. In het begin was alles nog erg klein, maar geleidelijk aan is de tuin mee kunnen groeien met de kinderen», vertelt projectbegeleider Kris, glimmend van trots. «Kinderen beseffen enkel wat het betekent om zorg te dragen voor de natuur, als je hen die natuur kan doen appreciëren. Dat gaat enkel wanneer ze er ook echt plezier in beleven.» De grote verscheidenheid aan wat er in de tuin te vinden valt, moet bijdragen aan de laagdrempeligheid. De projectbegeleider verduidelijkt: «We proberen alle klassen een soort meter- of peterschap te geven over een bepaald gedeelte van de tuin. Daar krijgen ze dan min of meer zelfstandig de opdracht om dat deel te beheren. De hagen zijn voor het tweede leerjaar, de kruidentuin voor het vierde, de moestuin voor het eerste… Daarnaast hebben we hier ook een bloemenweide, een bos met vogelnestkastjes en een poel voor wateronderzoek.»

Positieve invloed

«Het enige wat niet leuk is aan deze tuin, zijn de andere kinderen die je proberen wijs te maken dat sommige planten eetbaar zijn. Dus ik zorg ervoor dat ik niks eet, vooraleer iemand anders dat in zijn of haar mond stopt», verklaart Wout vastberaden. Volgens begeleider Kris is de positieve invloed van de heemtuin duidelijk waarneembaar. «De kinderen zeggen dat ze hier niet enkel plezier maken. Ze leren bij en willen effectief zorg dragen voor de natuur. Een aantal jaar geleden vond ik een bordje aan de ingang van een van de kampen met daarop ‘NAT-UUR-ZORG-KLUP’. Totaal fout gespeld natuurlijk, maar dat zijn wel fijne zaken om te zien.» Ondertussen orakelt Lukas uit het eerste leerjaar er vrolijk op los in de achtergrond: «In het winter vind ik het afgevallen blaadjes niet echt leuk maar ook wel en eigenlijk vooral het sneeuw in het winter.» Een mooie aanvulling op het pedagogische project in de achtertuin van basisschool Hertog Karel.

Belgodyssee is een initiatief van de VRT, de RTBF en het Prins Filipfonds, in samenwerking met Metro en Éditions de l’Avenir, en met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister. De jaarlijkse reportagewedstrijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende gemeenschappen van ons land, die in tweetalige duo’s werken. Tijdens deze editie belichten ze positieve initiatieven in de strijd tegen de klimaatverandering. Anton De Wolf trok met zijn partner naar de heemtuin van basisschool Hertog Karel in Wilsele-Putkapel.

Wie ben ik?

Naam: Anton De Wolf

Leeftijd: 24 jaar

Studies: Master in de Taal- en Letterkunde,

Master in de Journalistiek (beide KU Leuven)

Woonplaats: Asse