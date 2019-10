Brusselse scholen serveren lokale en seizoensgebonden groenten

De klimaatbeweging brengt heel veel jongeren op straat, maar ook op school zitten de leerlingen niet stil. Met de actiedag ‘Eet lokaal’ in samenwerking met vzw GoodPlanet gingen 630 Belgische scholen aan de slag met lokale en seizoensgebonden groenten en fruit. Zo mochten de boeken even aan de kant in de Brusselse scholen La Vierge Fidèle en Anneessens Funck.

Een boterhamdoos en een herbruikbare drinkfles: het lijkt erop dat scholieren steeds meer bezig zijn met het klimaat. GoodPlanet organiseert vijf grote uitdagingen om de scholen een duwtje in de rug te geven. Het programma start dit jaar met ‘Eet lokaal’.

«Vandaag gaan we koken met lokale herfstgroenten», vertelt Ineke Eechaute, projectmedewerker bij GoodPlanet Belgium. «Voor een heleboel leerlingen wordt het de eerste kennismaking met vergeten groenten zoals koolrabi en pastinaak, maar ook regenboogwortels hebben velen nog nooit geproefd. Door in de winkel hiervoor te kiezen, kan je op een eenvoudige manier al iets betekenen voor de planeet.»

Vleescultuur

Na een paar uur snijden, raspen en mixen, liggen de groentjes tijdens de speeltijd klaar om in een zelfgemaakt sausje van rode bieten onder te dompelen. De hele school mag ervan proeven en het eindresultaat valt in de smaak. «Ik moet toegeven dat die regenboogwortels me wel bevallen», aldus Jovy, leerling aan Anneessens Funck. Klasgenoot Nathan treedt hem bij. «Ik ga vanavond mijn mama overtuigen om deze groenten ook eens te proberen. We zijn thuis een vleescultuur gewend, maar vandaag zie ik dat het ook anders kan.»

Een viertal kilometer verderop in Schaarbeek zijn ook de leerlingen van La Vierge Fidèle in de vergeten groenten gevlogen. «Er worden eveneens appels uitgedeeld en wie een beker mee heeft kan gratis appelsap krijgen», vertelt Tamara Lienart, leerkracht Nederlands, met enige fierheid. «Het is als school onze taak om te tonen dat gezond en lokaal eten ook lekker kan zijn.»

Eco-School

Niet alleen de schoolse activiteiten blijven de leerlingen bij, ook de klimaatmarsen laten een indruk na. «Ik geef toe dat ik er pas sinds vorig schooljaar echt mee bezig ben», klinkt het bij Paul. «Toen mijn leeftijdsgenoten massaal op straat trokken, ben ik me ook gaan informeren. Ondertussen heb ik mijn gewoontes aangepast. Een vegetarische burger van spinazie? Met een zacht sausje is dat zo slecht nog niet!» De jongerenbetogingen hebben ook Cato aan het denken gezet. «Als je van de school aan zoiets groots mag deelnemen, dan wil je zelf ook je steentje bijdragen. Thuis zijn we er meer en meer mee bezig, ook mijn broers en vrienden probeer ik bewust te maken van het klimaatprobleem.»

La Vierge Fidèle werd deze maand al voor de tweede keer benoemd tot ‘Eco-School’, voor haar initiatieven op het vlak van duurzaamheid en milieuzorg. Ook de volgende uitdagingen van GoodPlanet staan met stip in de agenda. Zo is er op 21 november al de actie ‘Zero afval’ en volgt later in het schooljaar nog ‘Dikketruiendag’, ‘Iedereen waterdrager’ en de ‘Buitenlesdag’.

Foodtruck

En daar blijft het niet bij, want de leerlingen en leerkrachten kijken ook uit naar de komst van een heuse foodtruck. «Vroeger was er op onze school een biowinkeltje, maar door verbouwingswerken is daar helaas geen plaats meer voor», legt Tamara Lienart uit. «Dankzij een crowdfundingcampagne hebben we een tweedehands caravan op de kop kunnen tikken. Momenteel wordt die opgeknapt, half november krijgt hij dan een plaats in het midden van de speelplaats. Zo worden de leerlingen er dagelijks aan herinnerd en is er een klimaatvriendelijker alternatief voor de koek- en drankautomaat.»

Belgodyssee is een initiatief van de VRT, de RTBF en het Prins Filipfonds, in samenwerking met Metro en Éditions de l’Avenir, en met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister. De jaarlijkse reportagewedstrijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende gemeenschappen van ons land, die in tweetalige duo’s werken. Tijdens deze editie belichten ze positieve initiatieven in de strijd tegen de klimaatverandering. Simon Van Glabeke trok met zijn partner naar twee Brusselse scholen.

Wie ben ik?

Naam: Simon Van Glabeke

Leeftijd: 22 jaar

Master Journalistiek (Universiteit Gent)

Woonplaats: De Pinte

Twitter: @SimonVanGlabeke

Hoe ging ik te werk?

De klimaatmarsen hebben al veel jongeren op de been gebracht, maar ook voor scholen is een belangrijke rol weggelegd in het duurzame en ecologische verhaal. Met die invalshoek trok ik naar twee Brusselse scholen, waar men de uitdaging ‘Eet lokaal’ collectief aanging. Ik sprak met enkele trotse en gedreven leerkrachten en leerlingen, die met vereende krachten hun steentje willen bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming.