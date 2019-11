Deze veelgebruikte Android-app is gevaarlijk voor je smartphone én je portemonnee

Android-gebruikers die de toetsenbord-app ‘Ai.type’ op hun smartphone hebben staan, kunnen die maar best verwijderen. De app koopt immers zonder medeweten van de gebruikers betalende apps aan.

De Android-app ‘Ai.type’ is een smart toetsenbord dat je schrijfstijl naarmate van tijd onthoudt waardoor je dus makkelijker kan typen. Onderzoekers van Upstream hebben echter ontdekt dat de toetsenbord-app niet alleen slecht is voor je smartphone, maar tevens stiekem aankopen kan doen vanuit je account. Ze waarschuwen dan ook om de app meteen te verwijderen.

14 miljoen verdachte transacties

Hoewel de app uit de Play Store van Google verwijderd werd in juni, is ze geïnstalleerd op meer dan 40 miljoen toestellen wereldwijd en wordt ze nog steeds volop gedownload van verschillende websites. Volgens Upstream heeft de app tot op heden maar liefst 14 miljoen verdachte transacties van 110.000 toestellen gedetecteerd en geblokkeerd. Mochten die aankopen doorgevoerd geweest zijn, dan had dat die gebruikers in het totaal 18 miljoen dollar gekost. Naast stiekeme aankopen plaatst de app onzichtbare ads op je smartphone.

Aankoopgeschiedenis controleren

Upstream raadt dan ook met klem aan om de app meteen te verwijderen en je aankoopgeschiedenis te controleren. “De app schrijft gebruikers zonder hun medeweten in op betalende diensten. Ze betalen dus voor die content zonder het te beseffen”, klinkt het. Het volledige rapport van Upstream kan je HIER bekijken.