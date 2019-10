Heb jij een van deze smartphones? Dan heb je binnenkort geen WhatsApp meer

Ben jij een van die mensen die jaren doet met dezelfde smartphone? Proficiat, je portefeuille en het milieu zijn je uitermate dankbaar. Helaas zijn smartphone-ontwikkelaars minder blij met jouw spaarzaamheid en gaan ze die nu zelfs bestraffen. Beschik je over een oude gsm, dan is de kans immers groot dat je WhatsApp binnenkort niet meer werkt.

Weinigen sturen tegenwoordig nog gewoon een sms. Sinds de opkomst van WhatsApp is het immers zo veel simpeler en leuker geworden om via die app een berichtje te sturen. Je kan naar hartelust emoji’s gebruiken, linkjes doorsturen en voice memo’s inspreken.

1 februari

Ook smartphonebedrijven weten dat WhatsApp een van de belangrijkste communicatiemiddelen is. En hoewel het allesbehalve ecologisch is, kan je het hen vanuit financieel oogpunt amper kwalijk nemen dat ze daar ook gretig gebruik van maken. Om mensen aan te sporen om een nieuwe smartphone te kopen, wordt WhatsApp daarom onbruikbaar op een hele resem oudere apparaten. Vanaf 1 februari 2020 zullen smartphones die draaien op Android 2.3.7 of iOS 8 en oudere besturingssystemen geen toegang meer hebben tot de app. Ook voor gebruikers van Windows Mobile, Windows Phone en Windows 10 Mobile is er slecht nieuws: vanaf 31 december 2019 hebben zij geen toegang meer tot WhatsApp. Wil je je oude gsm dus nog niet afstaan, dan is het tijd om opnieuw over te schakelen op ouderwetse berichtjes.