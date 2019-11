Nieuwe ‘blowjob’-emoji doet wenkbrauwen fronsen

Een nieuwe emoji die een knielende vrouw moet voorstellen, heeft de tongen losgemaakt. Heel wat mensen zien er immers een vrouw in die op het punt staat om een blowjob te geven.

Onlangs gaf Apple een heleboel nieuwe emoji’s vrij met hun iOS-update 13.2. Een van die nieuwe emoji’s beeldt een vrouw af die op haar knieën zit. Volgens Emojipedia kan de bewuste emoji gebruikt worden om aan te duiden dat een vrouw aan het bidden is of aan het uitrusten is op de grond.

Paardenstaart

Heel wat mensen zien er echter iets helemaal anders in. Op Twitter wordt de emoji daarom ook hevig bediscussieerd. “Ik weet niet wat de bedoeling van deze emoji is, maar ik ga hem zeker en vast gebruiken als blowjob-emoji”, “Toen ik die emoji voor het eerst zag, dacht ik dat hij een blowjob afbeeldde. Komaan, ze draagt zelfs een paardenstaart” en “Oké? Dit is gewoonweg een blowjob-emoji. De manier waarop ze knielt en hoe haar haar zit… Het kan niet anders dan dat ze op het punt staat om iemand een blowjob te geven”, klinkt het onder meer.

Idk what the intended purpose is but I’m 100% using this as a blowjob emoji https://t.co/DGRJwq2PxS — Apes🎃 (@Power0verMen) 29 oktober 2019

Exacly the first time I saw it I was like this is blowjob Emoji and the. When I went to bed I was like … she even got the fucking ponytail — G_Boy is SPOOKKKYYY~ (@TheRealG_Boy) 31 oktober 2019