Seksueel getinte emoji’s voortaan uit den boze op Facebook

Plaats jij weleens een schunnig bericht op Facebook, inclusief sneaky emoji? Slecht nieuws, want sinds kort overtreedt je de richtlijnen van het sociale mediakanaal. Facebook en Instagram zullen voortaan emoji’s die impliciet of indirect verwijzen naar de seksuele daad censureren. Zeg die aubergines en perziken dus maar vaarwel.

Facebook – en daarmee ook Instagram, dat sinds 2012 in handen is van Zuckerbergs geesteskind – past geregeld zijn richtlijnen aan. De nieuwste update, die naar verluidt al in september of oktober werd doorgevoerd, maar nu pas werd ontdekt door XBiz, bevat een aantal opmerkelijke passages in verband met seks.

Naakt

De sociale mediakanalen zullen voortaan berichten of emoji’s die rechtstreeks of onrechtstreeks naar seks verwijzen, censureren. Dat betekent dat je maar beter geen aubergines of perziken in je posts verstopt, maar ook dat het afgelopen is met ongepaste seksuele opmerkingen. Slecht nieuws bovendien voor de liefhebbers van occasioneel naakt. Geslachtsdelen verbergen met emoji’s is niet langer toegestaan en ook linkjes naar pornosites worden verboden. Zij die gewoon voor de grap aubergines of perziken gebruiken, hoeven echter niets te vrezen. “We zullen alleen content verwijderen wanneer die een seksueel getinte emoji bevat in combinatie met een impliciete of indirecte vraag om naaktfoto’s, seks of sekschatconversaties”, aldus de woordvoerder van Facebook in een verklaring aan The Independent.