Kledingketen H&M waagt zich aan kledingverhuur

Mede doordat steeds meer mensen zich vragen stellen bij de duurzaamheid van fast fashion, is kledingverhuur aan een opmars bezig. Steeds meer merken bieden klanten de mogelijkheid om voor een kortere periode enkele stukken tegen betaling te lenen, zodat ze én veel opties hebben, én toch wat duurzamer omspringen met mode. Nu waagt ook de Zweedse kledinggigant H&M zich aan het concept.

H&M is niet de enige keten die de dienst aanbiedt. Eerder dit jaar lieten ook winkels als Urban Outfitters en Scotch and Soda weten voortaan kleding te verhuren. Verder zijn er online heel wat webshops die de dienst aanbieden en ook bij enkele winkels, zoals Coucou in de Brusselse wijk Elsene, kan je terecht.

Stockholm

Wie nu alvast naar de dichtstbijzijnde H&M wil rennen, is er jammer genoeg aan voor de moeite. De dienst zal voorlopig alleen beschikbaar zijn in één winkel in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Klanten zullen daar per keer drie stukken uit de Conscious Exclusive collectie kunnen huren aan omgerekend 32 euro per stuk. Die prijs omvat de huur voor een week en het advies van een professionele stylist, die klanten zal adviseren over welke kleding het beste bij hen en de gelegenheid past.