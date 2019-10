H&M experimenteert met yoga en knusse tuinbarretjes

Wie aan kledingketen H&M denkt, denkt spontaan aan een reusachtige winkel volgestouwd met fast fashion. Dat werkte lange tijd goed, maar het bedrijf krijgt de laatste jaren te maken met ietwat tegenvallende verkoopcijfers. Daarom ging het op zoek naar een nieuw concept. Verwacht je onder andere aan yoga en tweedehandskleding.

Vorig jaar begon H&M al met een experiment in thuishaven Stockholm. Dat bleek een succes en de formule werd nu ook geïntroduceerd in de hippe Duitse hoofdstad Berlijn.

Mitte Garten

Hoe moeten we de nieuwe formule dan voor ons zien? Wel, qua oppervlakte beslaan de winkels ongeveer een vijfde van de originele winkels en ook de producten die verkocht worden zijn niet vergelijkbaar. Uiteraard wordt er kleding van de keten verkocht, maar voor de rest wordt het aanbod aangepast aan de plaatselijke smaak. In Mitte Garten, zoals de concept store in Berlijn heet, betekent dat concreet dat er ook tweedehandsartikelen, vegan cosmetica en yogaspullen worden aangeboden. Die sportkleding sluit aan bij de yogalessen die in de winkel worden georganiseerd. Voorlopig werd het concept dus alleen nog maar uitgetest in Stockholm en Berlijn, maar als het een succes blijkt, dan mogen we ons wellicht snel aan nieuwe vestigingen verwachten.