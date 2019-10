VIDEO. Beklaagde wordt uit het oog verloren en ontsnapt op zijn dooie gemak

Wellicht de makkelijkste ontsnapping ooit: een man uit de Amerikaanse deelstaat Arkansas die voor de rechter moest verschijnen omwille van zware geweldpleging en illegaal bezit van een vuurwapen is vorige week maandag letterlijk gaan lopen tijdens zijn rechtszaak. En niemand had iets in de mot.

Terwijl de jury aan het beraadslagen was over de zaak, zag de beklaagde de bui wellicht al hangen. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de genaamde Joey Watts naast zijn advocaat zit, wanneer hij plots rechtstaat en op zijn dooie gemak richting de uitgang stapt. Zijn tred versnelt als hij door de gangen van het gerechtsgebouw in Sheridan schrijdt. Uiteindelijk jogt hij zijn vrijheid tegemoet. Kennelijk had niemand door dat de man plots verdwenen was.

Geen tweede opzichter

Volgens adjunct-procureur Norman Frisby had zijn advocaat hem gezegd om de zaal niet te verlaten, wat hij toch deed. Watts, die daarvoor vrij was op borgtocht, werd beschuldigd van het bedreigen van een vrouw met een shotgun in zijn huis. De man werd door de jury schuldig bevonden aan beide aanklachten en werd daags nadien bij de kraag gevat.

Volgens Frisby was er geen tweede opzichter aanwezig, waardoor Watts zijn kans schoon zag. De gemeente heeft intussen een procedure opgestart om een tweede opzichter aan te nemen voor het gerechtsgebouw.

Watts werd veroordeeld tot 36 jaar cel: 10 jaar voor de geweldpleging en 26 jaar voor het illegaal bezit van een vuurwapen.