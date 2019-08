BIZAR. Braziliaanse gevangene vermomt zich als dochter in vruchteloze ontsnappingspoging

Een Braziliaanse bendeleider had een origineel plan uitgedokterd om ongemerkt te ontsnappen uit de gevangenis: Clauvino da Silva – ‘Shorty’ voor de vrienden – liet zijn dochter op bezoek komen, hulde zich in haar kleren, zette een pruik op en maakte zelfs een siliconen gezichtsmasker na. Het mocht niet baten: de man viel door de mand.

Volgens de gevangenisautoriteiten is da Silva geen doetje: de man is een topfiguur van de Red Command, een van de machtigste criminele organisaties van Brazilië die de drugstraffiek in het grootste gedeelte van Rio de Janeiro controleert.

Roze t-shirt







De Braziliaanse crimineel deinsde er niet voor terug om zijn bloedeigen tienerdochter te betrekken in zijn ontsnappingsplan. Bedoeling was om het 19-jarige meisje afgelopen zaterdag achter te laten in zijn cel in de Gericinó-gevangenis en zelf ongemerkt voorbij de beveiliging te geraken door zich te hullen in de strakke jeans en het roze t-shirt van dochterlief. Om de vermomming compleet te maken droeg de man een zwartharige pruik en een siliconenmasker.

Het plan viel in duigen toen hij zijn zenuwen niet in bedwang kon houden bij de veiligheidscheck. Hij zal nu overgeplaatst worden naar een streng beveiligde gevangenis en krijgt disciplinaire sancties opgelegd. De rol van zijn dochter in de ontsnappingspoging wordt nog onderzocht; mogelijk wordt zij aangeklaagd als medeplichtige.

Een video van de gevangenisautoriteiten die toont hoe da Silva ontmaskerd wordt gaat intussen viraal op het internet.