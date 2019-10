Lush verkoopt bruisballen op de lopende band voor de feestdagen

Sushi die je van een lopende band kan plukken, kennen we allemaal. Maar bruisballen? Dat hadden we tot nog toe nergens gezien. Zoals steeds haalt cosmeticamerk Lush weer alles uit de kast voor de feestdagen en ditmaal doen ze dat onder andere met feestelijke concept stores en bruisballen aan de lopende band – letterlijk dan.

Zij die helemaal obsessed zijn met de feestdagen, hebben zich vast weleens laten verleiden door een feestelijke limited edition van Lush. Of het nu gaat om shower gellies of bruisballen voor in bad: de geuren zijn allemaal even heerlijk en hullen je huis in een wolk van gezelligheid.

Verpakkingvrij

Dit jaar ziet het merk het extra groots. In Engeland worden daarom drie concept stores ingericht speciaal voor de feestdagen: één in Londen, één in Liverpool en één in Birmingham. In de winkels zal je niet alleen een hele resem aan speciale feestdagenproducten vinden, maar je kan er ook bruisballen van de lopende band plukken. Die liggen daar trouwens niet zomaar. Alle bruisballen zijn namelijk onverpakt en als je er eentje wil kopen, moet je dus opteren voor een Lush Knot Wrap. Die verpakking is gemaakt van katoen of gerecycleerde plastic flessen en kan je nadien nog makkelijk voor iets anders gebruiken. En wij willen wedden dat de lopende band het ook goed doet op Instagram!