BIZAR. De Halloween-collectie van Lush glimt in het donker

Bij “glimmen in het donker” moeten wij spontaan denken aan vuurvliegjes. Helaas komen die insecten bijna uitsluitend voor in romantische films en kan je ze bij ons niet spotten. Wil je de steeds langer wordende nachten toch wat opvrolijken, dan haast je je maar beter naar de dichtstbijzijnde Lush-winkel.

Eerlijk is eerlijk, zelf hebben we nog niet helemaal aanvaard dat de zomer nu wel degelijk voorbij is. Na die zonovergoten maanden is het moeilijk om je neer te leggen bij het feit dat de nachten steeds langer worden en de regen steeds normaler. Toch is de herfst nu echt aangebroken en loert Halloween al om de hoek.

Spooky

Naar jaarlijkse gewoonte heeft cosmeticafabrikant Lush ook nu weer een Halloween-collectie uitgebracht. Naast grappige pompoenen en enge katten zitten er ook twee producten in de collectie die je dagen letterlijk wat lichter maken. De Glow Worm en de Ghost in the Dark glimmen namelijk in het donker. Dankzij de kneedbare Glow Worm beleef je gegarandeerd enkele leuke momenten, of dat nu onder de douche of in bad is. Je kan de pasta namelijk helemaal zelf vormgeven – zelfs in het donker. De Ghost in the Dark is dan weer een heel schattig zeepje, ideaal om je handen even een grondige poetsbeurt te geven. En ’s nachts zorgt het spookje er ook nog eens voor dat je makkelijk je weg vindt in het donker. Zo’n cute spook wil iedereen wel in huis.