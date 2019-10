BIZAR. Zakkenroller verschijnt voor rechter in diefstalzaak… en steelt gsm

Een stoutmoedige zakkenroller heeft toegeslagen in het hol van de leeuw. De genaamde Golaf Hossain moest zich voor een rechter in Feni, een stad in het zuidoosten van Bangladesh, verantwoorden voor diefstal, maar de man kon zich niet bedwingen en stal – in de rechtbank nota bene – de gsm van een verdachte in een andere zaak.

Volgens de Bengaalse krant The Business Standard moest Hossain samen met twee medeplichtigen voor de rechter verschijnen in een diefstalzaak. Een verdachte in een andere, niet-gerelateerde zaak, Jasim Uddin, was eveneens aanwezig in dezelfde rechtbank voor een geplande hoorzitting.

Volgens de krant gonsde het van de bedrijvigheid op de openbare zitting, tot Uddin omstreeks 11u plots boven het rumoer uitriep: “Waar is mijn telefoon? Iemand heeft mijn telefoon gestolen!” Onmiddellijk beschuldigde hij Hossain, die terechtstond voor diefstal, ervan zijn gsm te hebben gestolen. Hossain ontkende, maar toen agenten hem samen met enkele andere aanwezigen van kop tot teen fouilleerden troffen ze een smartphone aan in zijn broekzak.

Zaak meteen behandeld

Het slachtoffer liet er geen gras over groeien en diende onmiddellijk klacht in tegen Hossain en zijn twee medeplichtigen. De magistraat hield meteen een rechtszaak in kort geding, waarop de beklaagde de diefstal opbiechtte. “Ze zijn een georganiseerde bende met zakkenrollen als hun corebusiness”, aldus gerechtsinspecteur Golam Zillani. “De beschuldigde heeft toegegeven dat hij de gsm gestolen heeft in de rechtbank en vervolgens trachtte te ontsnappen.”

Hossain en zijn medeplichtigen werden veroordeeld tot anderhalf jaar achter tralies.